Tidligere OL-helt anklaget for korruption

ATLETIK: Frankie Fredericks blev nationalhelt i Namibia op gennem 1990’erne, da han sprintede sig til fire OL-sølvmedaljer, en VM-guldmedalje og tre gange VM-sølv.

Nu hænger der mørke skyer over hans navn, efter at de franske myndigheder har indledt en sag mod ham med anklager om korruption og hvidvaskning af penge.

Det skriver BBC.

Efter karrieren blev Fredericks en del af toppen i Det Internationale Atletikforbund (IAAF), ligesom han også kom ind i Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Den 50-årige ekssprinter fra Namibia blev i juli midlertidigt suspenderet af IAAF, da han blev mistænkt for korruption, og nu har de franske myndigheder så åbnet en sag.

De seneste år er atletikverdenen blevet rystet af afsløringer omkring massiv korruption i den absolutte top centreret omkring den tidligere IAAF-præsident Lamine Diack og dennes søn, Papa Massata Diack.

Ifølge anklageren har Frankie Fredericks modtaget 299.300 dollar (godt 1,9 millioner kroner) i bestikkelse for at stemme på Rio de Janeiro som OL-vært i 2016.

Pengene er blevet udbetalt fra et firma ejet af Papa Massata Diack til en virksomhed oprettet af Frankie Fredericks i Seychellernes skattely.

Fredericks indrømmer at have modtaget pengene, men han hævder, at det var betaling for konsulentbistand.

Hans storhedstid var i 90’erne, hvor han både ved OL i 1992 og 1996 vandt sølv på såvel 100 meter som 200 meter.

I 1993 vandt han VM-guld på 200 meter og hentede i karrieren også tre VM-sølvmedaljer på samme distance.

