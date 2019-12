Tidligere PET-chef om terrorsigtelser: De mangler skarphed

KØBENHAVN:I alt 21 personer blev onsdag anholdt i en storstilet politiaktion, og torsdag er i alt otte personer stillet for en dommer i grundlovsforhør i København.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) mistænker dem for at have været i færd med at planlægge et terrorangreb i Danmark eller i udlandet.

Otte bliver i øjeblikket fremstillet i Københavns Byret, hvor sigtelserne lyder på, at de har planlagt at fremstille bomber og købe våben for at udføre en eller flere terrorhandlinger.

Men sigtelserne mangler detaljer, lyder det fra tidligere operativ chef i PET Hans Jørgen Bonnichsen.

- De er ikke særligt skarpe og fortæller ikke noget om sted, midler eller metoder. Det er diffuse sigtelser. Derfor er det svært at sige noget om sagen. Men meget tyder på, at de (sigtede, red.) har været i den indledende forberedelseshandling, siger han.

Politiets aktion kan derimod være det, som Hans Jørgen Bonnichsen kalder en "knuser".

- Uanset resultatet så ryster man miljøet på en sådan måde med den knyttede næve, at man siger: "Stop. Vi er lige i nakken på jer". Det er i sig selv et glimrende resultat, siger han.

For en PET-chef er det primære fokus ikke, om de terrormistænkte får en straf. Det handler i stedet om, hvorvidt PET kan stoppe de mistænkte i tide, forklarer Hans Jørgen Bonnichsen.

- PET forebygger, modvirker og forhindrer. Det kræver, at man får indsigt. Har de et motiv? De har de fleste. Men har de viden, evner og tid?

- Har PET så tilstrækkelig viden, så kan det godt være, man ikke har beviser til en domfældelse, men så "knuser" man dem og river organisationen op. Men lad os nu se. Det kan være, det fører frem til en tiltale og fældende dom, siger han.

Én 29-årig mand er fremstillet i forbindelse med sagen i Retten i Odense, men her er sigtelserne ikke læst op, da anklagemyndigheden bad om dobbeltlukkede døre, hvilket dommeren accepterede.

Den 29-årige er torsdag eftermiddag fængslet for fire uger frem til 9. januar 2020.

På grund af de dobbeltlukkede døre, vides det ikke, hvordan han stiller sig til sigtelsen.

/ritzau/