Tidligere Pink Floyd-medlem gæster Danmark

HERNING/KØBENHAVN: Roger Waters vil holde tre koncerter i Danmark i august 2018.

Det skriver koncertsøgningsmaskinen Live Nation i en pressemeddelelse.

Der kommer til at være én koncert i Jyske Bank Boxen i Herning 7. august samt to i Royal Arena i København 10. og 11. august.

Den 74-årige musiker og sangskriver er en af hovedmændene bag den britiske rockgruppe Pink Floyd, men forlod gruppen i 1985.

Roger Waters vil både spille nogle af sine nye og gamle sange fra solokarrieren, men publikum får samtidig mulighed for at høre eller genhøre nogle af de helt klassiske Pink Floyd-numre ved koncerterne, lyder det.

Kunstneren lover et helt nyt show.

- Det vil blive en blanding af materiale fra en lang karriere, sange fra mine år med Pink Floyd, samt nyt materiale, lyder det i pressemeddelelsen.

- Cirka 80 procent af det vil være gammelt materiale og 20 procent af det vil være af nyere dato, men det vil alt sammen være koblet sammen i generelt tema, siger Roger Waters i pressemeddelelsen.

Sætlisten vil indeholde sange fra Pink Floyd’s best sælgende plader - "Wish You Were Here", "The Wall", "Animals", "Dark Side of The Moon".

Tourens titel er da også taget fra sangen "Us And Them" fra 1974, fra Pink Floyd-albummet "The Dark Side of the Moon".

Men Roger Waters vil desuden spille sange fra sit nye album "Is This The Life We Really Want?".

