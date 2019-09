Frankrigs tidligere præsident i 12 år Jacques Chirac er død

PARIS:Den tidligere franske præsident Jacques Chirac er afgået ved døden. Det oplyser familien torsdag til det franske nyhedsbureau AFP. Han blev 86 år.

- Jacques Chirac døde denne morgen omgivet af sin familie - fredfyldt, siger hans svigersøn Frederic Salat-Baroux til nyhedsbureauet.

Chirac var præsident i Frankrig i mere end et årti fra 1995 til 2007.

Den tidligere franske præsident kritiserede åbent USA for at invadere Irak i 2003 og er også kendt for at have sagt om briterne, at "man ikke kan stole på et folk med så dårligt et køkken".

Hvilken politik Chirac selv stod for, var dog mere utydeligt.

Han er blevet kaldt en politisk vendekåbe og kamæleon gennem sin tid som præsident fra 1995 til 2007.

Engang var den konservative politiker eksempelvis EU-skeptiker, men forvandlede sig til en af euroens varmeste fortalere.

Der er dog udbredt enighed om, at Chirac gennem årtier var en af Europas mest drevne politikere, som altid var i stand til at overleve politisk.

Gennem sin karriere ledede Chirac flere ministerier, og han var overborgmester i Paris og premierminister to gange, inden han flyttede ind i præsidentpaladset.

Han vil blandt andet blive husket for at have gennemført forkortelsen af præsidentperioden i Frankrig fra syv til fem år, selv om det betød, at han selv måtte nøjes med 12 og ikke 14 år i embedet.

En plet på Chiracs renommé er, at han i 2011 blev idømt to års betinget fængsel for korruption og magtmisbrug.

Chirac havde forsøgt at fremme sit parti ved at fuske med offentlige midler, da han var Paris' overborgmester fra 1977 til 1995.

Jacques Chiracs helbred var de seneste år ikke i top. Hans hukommelse var svækket, og han var flere gange indlagt på hospitalet.

