Tidligt i optællingen: Erdogans parti står til flertal

Et foreløbigt resultat af parlamentsvalget i Tyrkiet giver Erdogans AKP 53,03 procent af stemmerne med 10,25 procent af stemmerne talt op, rapporterer CNN Türk.

Valgdeltagelsen er 87 procent.

Det prokurdiske parti HDP har fået 7,07 procent, viser den foreløbige optælling ifølge tyrkiske medier.

Det republikanske folkeparti CHP, som udgør hovedoppositionen til AKP i parlamentet, står til 14,82 procent.

Der er også præsidentvalg i Tyrkiet søndag. Her har præsident Erdogan fået knap 60 procent af stemmerne, efter at lidt over 20 procent af stemmerne er gjort op.

/ritzau/Reuters