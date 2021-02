Tiger Woods opereres i benene efter alvorlig bilulykke

LOS ANGELES: Golfspilleren Tiger Woods er indlagt på hospitalet, hvor han bliver opereret for alvorlige kvæstelser i benene, efter at han er kørt galt i sin bil i Californien.

Politiet i Los Angeles oplyser, at redningsmandskab tirsdag klokken 07.12 lokal tid blev kaldt ud til en trafikulykke, hvor en bil var rullet rundt.

- Bilen var på vej mod nord på Hawthorne Boulevard, da den forulykkede. Den fik omfattende skader, skriver LA County Sheriffs kontor på Twitter.

Bilens chauffør viste sig at være den 15-foldige majorvinder Tiger Woods, som måtte skæres fri af bilvraget, inden han blev fragtet til det nærmeste hospital i en ambulance. Der var ingen andre personer i bilen.

Myndighederne oplyser på et pressemøde tirsdag eftermiddag lokal tid, at Woods er i "alvorlig, men stabil tilstand", og at han ikke er i livsfare.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Woods' agent, Mark Steinberg, bekræfter, at den 45-årige golfstjerne har pådraget sig "adskillige" skader i benene.

- Han bliver opereret i øjeblikket, og vi er taknemmelige for jeres støtte, siger Steinberg til golfdigest.com.

Chefen for brandvæsnet i Los Angeles County, Daryl Osby, oplyser ifølge Reuters, at golfspilleren var ved bevidsthed, da han blev fundet.

Billeder fra ulykkesstedet viser den ødelagte bil liggende på siden med dele spredt rundt omkring. En stor del af bilens frontparti er trykket sammen.

Ifølge Reuters var bilvraget placeret knap ti meter fra vejen. Politiet oplyser på eftermiddagens pressemøde, at Woods kørte "hurtigere, end hvad er normalt", da han ramte en kantsten og siden hen et træ.

Politichef i LA County Alex Villanueva oplyser ifølge nyhedsbureauet dpa, at intet tyder på, at Woods var påvirket af alkohol, stoffer eller medicin, da han kørte bilen.

Villanueva tilføjer, at golflegenden har været "meget heldig" at overleve ulykken.

Tiger Woods var i den forgangne weekend til stede ved PGA-turneringen Genesis Invitational på Riviera Golf Club i Los Angeles. På grund af rygproblemer var han ikke selv på banen.

Woods anses som en af golfhistoriens allerbedste spillere og er en levende legende i sporten.

Han har vundet alle fire majorturneringer mindst tre gange og er på en delt førsteplads på listen over spillere med flest sejre på PGA-touren.

/ritzau/