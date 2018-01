TIK: Vi har gjort hvad vi kunne

THISTED: Det var på et idrætspolitiskvælgermøde i midten af november, at TIK Håndbold gjorde oprør imod planen for ud- og ombygningen af Thy Hallen.

Projektet var ellers blevet godkendt af både Børne- og Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen. Ikke desto mindre var håndboldklubben utilfredse med, at der i forlængelse af Thy Hallens Hal A kun bliver bygget en trekvarthal og ikke en hel håndboldhal.

- Men vi vil ikke gøre mere ved det nu. Vi har givet vores besyv med, men det er jo ikke kun for håndboldens skyld. Vi synes det vil være at fremtidssikre hele Thy hallen at få bygget en ny hel håndboldhal og ikke kun en trekvarthal, fortæller Michael Thomsen fra TIK Håndbolds bestyrelse.

Sagen har sidenhen været diskuteret i eliteidrætsrådet, men der er indtil videre ikke sket yderligere.

Det er Børne- og Familieudvalget, som tager sig af projektet om Thy Hallen. De har endnu ikke holdt udvalgsmøde efter den nye kommunalbestyrelse og de nye udvalg er tiltrådt. Sektionsleder for kultur og fritid i Thisted Kommune, Ole Jørgensen, oplyser, at Børne- og Familieudvalget vil få en status på projektet om udvidelsen af Thy Hallen i starten af februar.