Til fest med Kandis og Haugaard: Musik giver selvtillid og stjernestatus

MARIAGER: Sødisbakke var proppet med heste, hø, festtelte, perleplader og kørestole beklædt med strik i alverdens farver. Og i det store festtelt blev der danset og sunget med i spraglet festtøj, da Souvenirs gik på scenen for at spille for omkring 400 udviklingshæmmede og deres hjælpere fra bosteder på tværs af Nordjylland. Det var Sødisbakke Festival, der havde tiltrukket de mange mennesker.

Festivalen startede i går og slutter i eftermiddag. Beboerne kunne blandt andet høre Kandis, L.I.G.A. og møde Bamse, Kylling og Jacob Haugaard.