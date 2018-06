Til fyraften køres der igen på Østerbakken

THISTED: Fredagens fyraftenstrafik kan igen køre ad Østerbakken i Thisted.

Efter to og en halv måneds vejarbejde på 150 meter af kommunens travleste vejstrækning - døgntrafikken på Østerbakken er i størrelsen 7-8.000 biler, er den nederste del af Østerbakken mellem "Kino-krydset" og Strandvejen nu færdig.

- Vejen er færdig så langt, at der er lagt asfaltbærelag, lavet afstribning, helleanlæg, cykelsti og fortove, men vi mangler stadig at lægge det 2-3 centimeter tykke slidlag, som skal gøre kørebanen helt jævn, siger sektionsleder Tobias Geertsen, Thisted Kommune.

Slidlaget lægges om et år, og det er helt normal praksis, forklarer sektionslederen.

- På den måde for hele vejen tid til at sætte sig inden slidlaget bliver lagt på - og så kan den færdige kørebane blive fuldstændig jævn.

Tobias Geertsen oplyser, at når slidlaget lægges ud på denne tid til næste år vil asfaltarbejdet strække sig over to til tre dage.

- Til den tid vil der sandsynligvis igen etableres omkørsel ad Vegendalvej og Strandvejen, men det bliver kun i de få dage, arbejdet står på, siger Tobias Geertsen.

Han fortæller, at asfaltarbejde er sæsonarbejde. Dels er asfaltfabrikkerne lukket hen over vinteren, dels bliver kvaliteten af det færdige slidlag på en vej bedst, når asfalten lægges ud i en periode med rimelig høje temperaturer.

Arbejdet på Østerbakken startede 3. april, en måned senere end planlagt på grund af koldt vejr med risiko for frost. Til gengæld har anlægsperioden været kortere end forventet.

- Det til trods for, at der undervejs har været flere ledningsejere, som også har arbejdet på strækningen. Det har krævet en helt del koordinering, siger Tobias Geertsen som takker forretningsdrivende og beboere på strækningen for deres tålmodighed i anlægsperioden.

- De får et brev med tak herfra, siger han.