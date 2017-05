Til kamp mod bryster på busserne

Aalborg er første by, hvor ny aktivistgruppe hænger plakater op for at sætte fokus på reklamer for brystoperationer på bybusserne. Privatfoto

AALBORG: Reklamer for brystoperationer hører ikke hjemme på bybusserne. Det mener 20-årige Clara Louise Søndergaard og 22-årige Kaare Rugsted fra Aalborg, og derfor har de dannet en aktivistgruppe, der skal sætte fokus på netop det forhold.

Det gør de med en kampagne og en Facebookside med navnet "Markedet skal fa’me ikke bestemme hvordan vores kroppe skal se ud".

- Det er et problem, at man promoverer et kropsideal i bybilledet, som bevidst eller ubevidst kan påvirke eksempelvis unge pigers opfattelse af deres kroppe, siger Clara Louise Søndergaard.

Fylder for meget

Ifølge Clara Louise Søndergaard er kampagnens sigte ikke reklamer generelt eller reklamer på busser, men hun mener, at reklamerne for brystoperationer på bybusserne fylder for meget i bybilledet.

- Det er helt i orden, at nogen vil have lavet en brystoperation, men det er ærgerligt, at reklamerne indtager byen. Man kan ikke foretage sig noget i byen uden at forholde sig til dem. Reklamerne giver et tilbud om at ændre på kroppen og forsøger at overbevise folk om, at de har brug for en brystoperation. Tænk, hvis det var et menneske, der kom og forsøgte at overbevise en om, at personen havde brug for det. Men man sætter ikke på samme måde spørgsmålstegn ved det i forbindelse med reklamer, og det vil vi gerne lave om på, siger Clara Louise Søndergaard.

Første aktion i Aalborg

Lige nu består aktivistgruppen kun af de to stiftere, men onsdag aften bliver den udvidet, når gruppen laver deres første aktion. Gruppen har selv designet plakater, som de har planer om at printe ud i 100 eksemplarer, og sammen med interesserede vil de hænge plakaterne op rundt omkring i Aalborg.

- Vi har planer om at brede det ud til så mange byer som muligt, og næste stop bliver Aarhus og København. Vores største ønske med kampagnen er, at reklamerne bliver taget af busserne, siger Clara Louise Søndergaard og fortæller, at gruppen også har startet en underskriftsindsamling.