Halinspektør hopper tilbage i kedeldragten

ØSTER BRØNDERSLEV: Efter seks år som halinspektør i Østsidehallen/Samlingshuset i Ø. Brønderslev, tager 52-årige Henrik Hald kedeldragten på igen og skal atter arbejde som smed på HawkeyePedershaab A/S på Saltumvej i Brønderslev.

Henrik Hald siger om sit jobskifte:

- Jeg bytter tilbage til mit gamle job, blandt andet fordi det at være halinspektør i en lille by i dag er et livsstilsjob. Det er syv dage om ugen, tidligt og sent og med mange timer hver eneste uge.

- Jeg savnede de faste rammer og faste tider i almindeligt lønarbejde med hele weekenden fri, så man bare kunne tage afsted med venner og familie. Så det er ikke en pludselig beslutning, men noget jeg har gået og tænkt over de seneste seks måneder, som nu altså bliver en realitet.

- Jeg har været meget glad for tiden i Østsidehallen/Samlingshuset. Tiden her har lært mig meget, positivt og negativt. Jeg kommer helt sikkert til at savne kontakten med brugerne og specielt ungerne der kommer her hver eneste dag, de giver mig altid et smil på læberne.

- Men nu ser jeg frem til kun at have én arbejdsgiver, kun at skulle arbejde 37 timer om ugen og have fri hver weekend. Hvem ved, nu får musikken måske atter en mere fremtrædende rolle i mit liv, slutter en glad Henrik Hald.tex