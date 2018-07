Tilbage til fortiden på Vildmoseporten

STORE VILDMOSE: - Kan du huske madam blå? Minderne får frit spil, når beboere på plejehjem besøger Vildmoseporten i Store Vildmose, hvor der er indrettet en stue anno 1950 i én af de 19 staldgårde.

For Erik Jensen fra Valdemarsgadecentret i Brønderslev var det en særlig oplevelse at besøge Gård 18.

- Vi har haft en af staldgårdene, fortæller han. Der så næsten ud, som det vi oplever her, siger han.

Ole Olesen fra Valdemarsgadecentret kan også nikke genkendende til mange af tingene. Ikke mindst brændeovnen og madam blå, der er anbragt på det gamle komfur i køkkenet.

- Jeg skulle have været landmand, men vi var 13 børn i hjemmet, så der var ikke råd til, at der skulle købes en gård til os hver. Men min mor tilskyndede os alle til at tage en uddannelse. Hun troede nok ikke så meget på en fremtid som landmand, mener Ole Olesen.

Han blev uddannet inden for kontor, og var i en årrække leder af et grovvarefirma i Serritslev, der handlede med landmænd i et stort område.

Eva Falborg fra Vildmoseporten har god erfaring med at demente besøger Vildmoseporten.

- Demente får mulighed for at opleve en tid forud for deres demens, og derved glimtvis opleve øjeblikke, hvor de kan huske noget, og netop derfor er det vigtigt, at der er mulighed for at høre og lugte, at smage og føle.

Især lugtesansen fremkalder minder. Blandt andet når der er ild i det gamle komfur og når der er tændt op i kakkelovnen.

Det er Inner Wheel i Brønderslev, der står bag turene til Vildmoseporten.

- Vi har besluttet, at alle plejehjem skal tilbydes to ture til Vildmoseporten. Pengene kommer ind fra forskellige events, fortæller Solveig Skovrider, der er formand for udvalget, bag busturene.

Inner Wheel sørger for busser og bistår med hjælpere i Vildmoseporten. Flere af de 60 medlemmer af Inner Wheel giver gerne en hånd med.

Inner Wheel er aktive i forbindelse med Open By Night i Brønderslev.

I begyndelsen af august, når der er cowboy-tema, trækker kvinderne i cowboytøj og finder pistoler til bælterne.

Denne aften skal der sælges cowboy-burgere i midtbyen. Og overskuddet går til velgørende formål.

Centralgården og de 19 staldgårde blev oprettet i slutningen af 1940’erne, da kvægtuberkulose rasede i landsdelen.

Da sygdommen var nedkæmpet, blev de 19 staldgårde udbudt til salg til interesserede landmænd.

Mange fandt ud af, at jorden var god til kartoffelavl, og i dag avles kartofler på mange af gårdene.

Gård 18 var faldefærdig, da en gruppe frivillige for 11-12 år siden skred til, og indrettede museum under navnet Vildmoseporten.

Det er i dag et meget benyttet udflugtsmål. Også for foreninger.

Frivillige driver museet, og viser rundt. Der er omkring 60 tilknyttet Vildmoseporten.

I den røde lade på Vildmoseporten kan man se film om de første forpagtere i mosen samt se hele landskabet fra det nye, styrebare dome-kamera.