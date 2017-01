NORDJYLLAND: 31.000. Så mange personer har hjulpet med at bringe aviser og reklamer ud for NORDJYSKE siden 2003.

Hvor mange der har givet et nap med med uddelingen siden avisens fødsel for 250 år siden, kan vi desværre ikke regne ud, men vi kan bed jer læsere fortælle, om I har gået med avisen.

Det gjorde vi på vores Facebookside, og herunder kommer en udpluk af svarerne - men inden da: Har du været bud for NORDJYSKE? Fortæl os gerne om hvor, ruten og hvornår i kommentarfeltet.

Helene Fibiger:

- Jeg boede i Bælum men gik med aviser i Solbjerg og om sommeren havde jeg også en lille rute i Øster Hurup, det må have været i cirka 96,97 og 98.

Jeg vandt forresten en tur til Paris, med en masse andre avisbude, ved at fortælle hvem min sommerferieafløser var (min mormor).

Louisa Trinhammer Lundsgaard-Leth:

- Jeg gik med Stiftstidende i 1991/92/93 cirka i Nørresundby, ruten lå blandt ved Ane Dams Gade. Jeg kan huske at jeg havde 47 aviser, og det værste var søndagsavisen, den kunne cyklen næsten ikke holde til.

Arne Mandøe:

- Jeg var avisbud for Aalborg Stiftstidende i 1966-1968. Min rute lå i Støvring, og jeg mener, at jeg havde 135 abonnenter. Da jubilæumsudgaven i anledning af 200-års-jubilæet udkom i begyndelsen af januar 1967, fyldte det så meget, at der skulle køres tilbage til ’depotet’ en del gange for at få delt alt ud. Og der var vist også sne den dag. Så turen tog virkelig lang tid. Vi bude fik en hilsen fra chefredaktøren, Alf Schiøttz-Christensen. Ja, det var tider.

Tove Jensen:

- Jeg gik på alle vejene omkring Aalborg Zoo i 1959.

Henriette Jensen:

- Har gået i Hjallerup, vil tro jeg var 14-15 år.

Poul Kragh:

- Det var i slutningen af 60’erne at jeg kørte ud med aviser til budene, både eftermiddage og lørdag nat. Tillykke til Aalborg Stiftstidende.

Anni Bach Hansen:

- Jeg passede en avisrute for "Aalborg Stiftstidende", som det hed dengang, fra cirka 1979 til engang i 1985. Ruten var på landet omkring landsbyen Skelund, og jeg cyklede hver dag 10 km for at aflevere de cirka 45 aviser - lidt flere om søndagen. Lønnen lå dengang på cirka 350 kr om måneden, altså cirka 10 kr. i timen! Ruten var i øvrigt gået i arv, da begge mine brødre havde kørt før mig. Alt i alt havde familien således ruten i mere end 10 år.