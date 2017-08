Tilbagegang i lufthavn trods fyldte fly

AALBORG: Nord- og midtjyder har været stærkt interesseret i at komme sydpå fra Aalborg Lufthavn i juli, men færre indenrigsafgange til København og færre charterafgange til Tyrkiet har alligevel betydet en tilbagegang i passagertallet i forhold til juli sidste år.

I alt fløj der 135.423 til og fra lufthavnen i løbet af den forløbne måned, og det er 6,5 procent færre end i samme måned sidste år.

Det samlede tal dækker over, at indenrigstrafikken dykkede med 8,4 procent til 51.409 passagerer, og at chartertrafikken dykkede med 14 procent til 41.740 passagerer.

Til gengæld voksede udenrigstrafikken med 5,1 procent til 42.274 passagerer, og der er udsigt til endnu flere i den kommende tid, fortæller direktør Søren Svendsen fra lufthavnen:

- Til november åbner Norwegian en ny direkte rute til Gran Canaria, Ryanair offentliggjorde en fjerde ugentlig afgang til London Stansted før de overhovedet er begyndt at flyve herfra og KLM flyver nu fast med fire daglige afgange til Amsterdam hele året.

- Alt dette taler for sig selv, og med en meget høj belægning og fremgang måned efter måned kan det siges, at udenrigstrafikken i Aalborg Lufthavn er i en fortsat forrygende udvikling, konstaterer Søren Svendsen.

Om chartertrafikken forklarer han, at de færre afgange til Tyrkiet i juli alene står for over 8000 færre charterpassagerer end i 2016.

- Til gengæld oplever vi stor fremgang på vores øvrige charterafgange til blandt andet Mallorca, Kreta, Zakynthos, Cypern, Korfu og Rhodos, hvor vi har haft en belægningsprocent tæt på 100 hele juli, nævner, Søren Svendsen.

Han peger på, at der ligger forskellige omstændigheder bag dykket i indenrigstrafikken, hvorimod det går rigtig godt for indenrigsruten til Bornholm, hvilket har fået flyselskabet DAT til at indsætte seks ekstra afgange i skolernes efterårsferie.