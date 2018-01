Tilbagesendelse af rohingyaer har lange udsigter

Tirsdag skulle tilbagesendelsen af mere end 650.000 fordrevne muslimske rohingyaer fra Bangladesh til Myanmar være begyndt.

Men det kommer ikke til at ske, siger Abul Kalam, der er kommissær for flygtningehjælp i Bangladesh.

Til nyhedsbureauet Reuters fortæller han, at forberedelserne af tilbagesendelsen kun lige er gået i gang.

- Listen af personer, der skal sendes tilbage, og proceduren for at verificere dem er ikke endnu lavet. Der er heller ikke bygget transitlejre endnu, siger han.

Dermed ser det ud til, at der kan gå måneder, før de første rohingyaer kan vende tilbage til Myanmar.

Mange af rohingyaerne er desuden slet ikke interesserede i at komme til Myanmar, så længe vilkårene ikke ligger fast.

Og Filippo Grandi, der er FN's flygtningehøjkommissær, opfordrer også de to lande til at kaste flere kræfter i at løse de praktiske problemer, der fortsat ikke er styr på.

- Det drejer sig blandt andet om spørgsmålet om statsborgerskab, rettighederne for rohingyaerne i delstaten Rakhine (hvor de hovedsageligt holder til, red.), muligheden for at bevæge sig frit, adgang til offentlig service og levebrød.

Rohingyaerne kan ikke få statsborgerskab i Myanmar, hvor deres borgerrettigheder desuden er væsentligt ringere end buddhisternes.

Planen for tilbagesendelsen blev offentliggjort i sidste uge. Den går ud på, at der skal oprettes fem transitlejre i Bangladesh, og at flygtningene herfra skal sendes til to modtagelejre i Myanmar.

Vurderingen var i sidste uge, at planen ville kunne gennemføres på to år, når først den var sat i værk.

/ritzau/Reuters