ALCANTARILHA: Thomas Enevoldsen måtte træne for sig selv, da AaB mandag tog hul på træningslejren i Portugal.

Offensivspilleren har mødt et bump på vejen i sin genoptræning efter en knæoperation i juleferien.

- Vores plan var, at han skulle træne med hernede, men han har desværre noget væske i knæet, der driller ham lidt. Nu har vi lige taget et skridt tilbage for at sikre, at vi ikke gør noget overilet, men jeg håber stadig, at han vil være i stand til at træne med holdet, inden vi rejser hjem igen, siger AaB-træner Morten Wieghorst.

Han måtte mandag også se bort fra Jakob Ahlmann, der stod over træningen.

- Han fik lidt problemer med hoftebøjeren i kampen i fredags mod Häcken. Jeg tror ikke, det er alvorligt, men i samråd med lægestaben besluttede vi at holde ham ude for ikke at forcere noget, siger Morten Wieghorst.

Ingen Bassogog

Med på træningslejren har AaB angriberen Marco Ramkilde, der normalt har hjemme på klubbens u19-hold, og Anders Harpøth Østergaard, der slår sine folder på AaB’s hold i Danmarksserien.

Til gengæld er der ikke umiddelbart nogen udsigt til, at Morten Wieghorst kan drage nytte af Christian Bassogog, efter at Cameroun lørdag kvalificerede sig til semifinalerne ved African Cup of Nations.

- Det er nok tvivlsomt, om han når herned. I en ideel verden ville jeg selvfølgelig gerne have haft ham til rådighed, men omvendt er jeg glad på Bassogogs vegne, og det er også godt for klubben, at vi har en spiller, der klarer sig godt på sit landshold, siger Morten Wieghorst.