Tilbud: Træn som en dansk badmintonspiller

AARS: Danmark har - sin lidenhed til trods - gennem årene skabt et utal af badmintonstjerner. Blandt andre flere All England-mestre.

Noget af den træningsindsats, der ligger bag præstationerne kan badmintonspillere fra ind- og udland i denne uge stifte bekendtskab med på "Danish Summer Camp 2018" hos Aars Badmintonklub, hvor seks trænerkapaciteter underviser.

Badmintonklubben har gennem 40 år stået bag en sommer-træningslejr i den sidste uge i børnene sommerferie, men for første gang er der også åbnet for udenlandske spillere.

Det har klubben gjort i et samarbejde med DGI og Badminton Nordjylland.

På lejren i Idrætscenter Østermarken kan U11, U13, U15 og U17 badmintonspillere være med. Og dette første år med mulighed for udenlandsk deltagelse er tre islandske spillere blandt de knap 50 badmintonspillere på lejren.

Vil flytte til Danmark

En af dem er 16-årige Brynjar Már fra Akranes på Saga-øen.

Han har spillet badminton i otte år i den lille landsby 40 km. fra hovedstaden Reykjavik og kan godt mærke, at der i Danmark bliver trænet med en mere professionel tilgang. Og så er det også flere spillere at træne med.

- Derfor har jeg også et ønske om at flytte til Danmark, når jeg er færdig med at gå i skole. For at kunne dyrke badminton på et højere plan, siger han.

Formanden for ungdomsudvalget i Aars Badmintonklub, Pernille Thomsen, lægger ikke skjul på, at badmintonlejren - også - skal ses som et lidt "egoistisk" træk fra klubbens side, idet den gerne vil have spillerne fra Himmerland til træning i udlandet.

- Vores ungdomsspillere kan selvfølgelig også lære noget i udlandet og samtidig vil vi gerne være med til at skabe venskaber på tværs af landegrænser, siger hun.

Pernille Thomsen havde gerne set, at der til den første træningslejr i Aars havde været flere udenlandske spillere end de tre fra Island.

- Vi skal ud med tilbuddet i udlandet noget før næste år. Havde vi været det i år, så havde vi blandt andet helt sikkert fået et hold fra Spanien med. Til gengæld har vi i år fået danske spillere med fra næsten hele landet, siger hun.