Tilflyttere udeblev på guidet gåtur

REBILD: Søndag arrangerede Rebild Kommune i samarbejde med RebildPorten og RebildGuiderne den fjerde af i alt seks gratis guidede ture i Rebild Bakker specielt beregnet for nye tilflyttere i kommunen.

Men underligt nok mødte der i det flotte efterårsvejr slet ingen op ved mødestedet foran RebildPorten midt på formiddagen.

Til gengæld stod en gruppe på 15 andre i skikkelse af allerede fastboende i Rebild Kommune samt borgere fra Aalborg og Mariagerfjord Kommune klar til at deltage.

Det tætteste flokken var på en rigtig tilflytter var Morten Brynilden i selskab med sønnen Magnus på seks år.

- Jeg er vendt tilbage til det naturskønne område, da vi i familien fandt drømmehuset. Det ligger dog i udkanten af Rold by, men alligevel tæt på Rebild Kommune, forklarer han.

I sin fritid er han selv en af de 20 frivillige i RebildGuiderne med selvvalgt speciale i Rold Skovs historie.

Gåtur i Rebild Bakker i søndagens smukke solskinsvejr. Foto: Claus Søndberg

- Ja det sker ofte at vi guider går med på andre guiders ture for selv at få inspiration, fortæller Marie-Louise Maarup, der er dagens guide.

Det kommer ikke bag på hende, at der mangler tilflyttere blandt deltagerne på søndagens travetur, for ved de tre allerede afviklede gratis guidede ture i Rebild Bakker har denne gruppe kun været repræsenteret i ringe grad.

- Så i øjeblikket planlægger vi guider, at næste år skal turene måske også foregå andre steder rundt i kommunen, eventuelt også ved bustransport, påpeger hun.

Undervejs på den 3,6 kilometer lange vandretur er der adskillige stop, hvor hun er klar til at fortælle deltagerne nærmere om de ting, de ser.

Det er blandt andet hvad begrebet uberørt skov egentligt betyder, dets fugle- og planteliv, hvorfor der et rejst en buste af dansk-amerikaneren Max Henius midt i skoven, hans tidligere lille sommerhus midt i bakkerne og tyskernes tilstedeværelse under 2. verdenskrig.

Blandt søndagsturens deltagere er Annie Hosbond og Ove Quist fra Aalborg.

- Vi holder meget af naturen og har været på mange guidede ture de sidste fire fem år. Sidste weekend oplevede vi den nye vandresti i Fosdalen i Tranum og var på tur her i Rebild Baker for blot to uger siden, fortæller Annie Hosbond.

