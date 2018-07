Tilfredse arrangører: 1,6 ton muslinger sat til livs i Løgstør

LØGSTØR: Formand for Løgstør Muslingefestival, Holger Pedersen, går rundt på havnen i Løgstør med et stort smil på læben.

- Vi er så stolte. Det har simpelthen bare kørt. Vi har haft en utrolig masse mennesker.

- Jeg vil skyde på i hvert fald 8000 i løbet af torsdag, fredag og lørdag. Det er cirka på niveau med sidste år.

- Det er meget tilfredsstillende med vejret. Vi havde lidt blæst lørdag, men jeg tror det var med til at trække folk fra stranden og herop, siger Holger Pedersen.

Igen i år var der lang kø til muslingeteltet, der fredag aften serverede muslinger ad libitum.

- Vi kogte et ton, og de blev solgt. Det blev til 1500 portioner.

- Vi begyndte at koge en time før i år i et forsøg på at mindske køen. Men folk kommer som fluer, når de kan dufte røgen fra bøgetræet i gullaschkanonerne. Så køen blev lige så lang i år, griner Holger Pedersen.

I alt var omkring 1600 kilo muslinger sat til livs, da festivalen sluttede søndag.