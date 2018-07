Tilfredshed med havnefesten

SILLERSLEV: Det var en tilfreds formand for foreningen Sillerslev By og Havn, Niels Aage Pedersen, der søndag opgjorde resultatet af årets havnefest i Sillerslev:

- Nu har vi lige haft "helt fuldt hus" i teltet til gudstjeneste ved Trine Gørtz, og det var i år med dans. Det er jo ikke så almindeligt, men hun er god til at finde på, lød det fra Niels Aage Pedersen.

Lørdag aften havde der på få pladser nær også været fuldt hus til fællesspisningen med tre slags kød og salatbord, fortalte han videre. Og også til aftenfesten blev der danset, nemlig til musik fra orkestret Klør 4 fra Salling, som var ny på pladsen, men blev godt modtaget af publikum:

- Vores tombola, der da også havde mange gode gevinster, var udsolgt på to dage ud af fire, føjede formanden til sine resultater.

Eneste streg i regningen var den lave tilmelding af kræmmere på pladsen:

- Der var to kræmmere udefra fredag, men de havde ikke tid i weekenden, så ellers har vi kun haft en lokal. Måske må vi konstatere, at der er så mange egentlige kræmmermarkeder, at det er ovre for vort vedkommende, siger Niels Aage Pedersen.