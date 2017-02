AALBORG: En tilskuer til superligakampen mellem AaB og Silkeborg døde søndag eftermiddag af et hjertestop. Det bekræfter AaB over for Ekstra Bladet.

En ældre mand faldt om på den ene endetribune under fodboldkampen. Han havde fået et hjertestop.

Trods forsøg på genoplivning kunne manden ikke reddes. Søren Kaalund, der er AaB’s klublæge, ilede op til manden, da der blev efterlyst en læge midt i anden halvleg.

Det var dog ikke muligt for AaB-lægen at redde mandens liv, skriver Ekstra Bladet.

Hos Nordjyllands Politi bekræfter vagtchef Mogens Hougesen overfor nordjyske.dk, at politiet er blevet underrettet om dødsfaldet, men at der i øvrigt ikke er noget politimæssigt at gøre i forbindelse med dødsfaldet.

De pårørende er ifølge vagtchefen underrettet.