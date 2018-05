Kronprinsen stoppede for at vinke til mor under løb

Jublende tilskuere i København hepper mandag aften på kronprins Frederik, som har taget hul på sin femte og sidste tur ved Royal Run.

Sammen med mange tusinde andre løbere - heriblandt udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og Københavns overborgmester, Frank Jensen (S) - løber han gennem de københavnske gader.

I hovedstaden tilbagelægger han ti kilometer, og det er dermed den længste distance, som han løber ved Royal Run, der afholdes i anledning af hans 50-års fødselsdag.

Turen i København går blandt andet forbi Christiansborg, Tivoli og Rådhuspladsen.

Desuden runder kronprinsen Amalienborg, hvor han bor med kronprinsessen og deres fire børn.

Her stod dronning Margrethe på balkonen og vinkede til de mange tusinde løbere. Det fik kronprinsen til kort at stoppe sit løb og gå, mens han med hænderne over hovedet vinkede op til sin mor.

Tidligere mandag løb han One Mile - en distance på 1,609 kilometer - i Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense.

Løbet er opdelt i temaer, som hver for sig afspejler kronprinsens liv. Aarhus markerede studietiden med følgeskab af byens studerende, og Esbjerg symboliserede den militære uddannelse.

Både kronprinsessen og de fire børn - Christian, Isabella, Vincent og Josephine - har tidligere mandag også løbet med.

Flere end 70.000 løbere har tilmeldt sig løbene i de fem byer.

I flere af Royal Run-byerne har man meldt udsolgt, og i København var der 8882 tilmeldte på mile-distancen, oplyste arrangørerne, DGI, DIF og Dansk Atletik Forbund, i en pressemeddelelse mandag morgen.

Det betyder ifølge arrangørerne, at hovedstaden har slået verdens største mileløb, nemlig det traditionsrige "Fifth Avenue Mile" i New York, der sidste år havde 7664 løbere.

