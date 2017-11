Tiltale: Mænd stjal fra butikker

HELE LANDET: Aalborg, Kerteminde, Maribo, Randers og Roskilde. Disse og en lang række andre bynavne står i et omfattende anklageskrift mod to mænd, der er tiltalt for i alt 45 tyverier fra butikker over hele landet, skriver jp.dk.

Sagen mod mændene, der er 27 og 42 år og fra Brabrand, indledes mandag i Retten i Aarhus.

Ifølge politiet er der tale om organiseret tyveri, og fremgangsmåden har stort set været den samme, skriver jp.dk.

Mens én person afledte ekspedientens opmærksomhed med spørgsmål, kunne en eller flere andre gå i aktion.

Nogle af tyverierne er ganske store. En Fakta-butik i Roskilde mistede således 72 flasker vodka og 36 flasker rom.

Ifølge politikommissær Klaus Hvegholm Møller fra Østjyllands Politi er der mistanke om, at flere i de tiltaltes omgangskreds har deltaget i de 45 tyverier og i andre.

- Der kommer mange flere sigtelser i sagen, siger han til jp.dk.

Sagen bruges også pædagogisk og præventivt. Politiet har inviteret repræsentanter fra dagligvarebutikker med til at overvære retssagen og bagefter at mødes med politiet om, hvordan man bedre kan sikre sig mod tyverier.

/ritzau/