Tiltale: Mand gemte over 600 geværer og rifler hos mor

BIRKERØD: 594 haglgeværer, 75 rifler og salonrifler, 13 halvautomatiske rifler og salonrifler, ni kastestjerner, fem nunchakuer, tre knojern og mindst 1,4 ton ammunition.

Det er bare et udpluk af, hvad en mand fra Birkerød torsdag er tiltalt for at have været i besiddelse af på to ejendomme.

Retten i Lyngby skal behandle den højst usædvanlige sag mod manden. Det vides ikke, hvordan han forholder sig til tiltalen.

Det spektakulære fund blev gjort hjemme hos manden selv, men også hos hans mor, der også bor i Birkerød.

Det var et anonymt tip om, at der var våben på stedet, der i august 2015 fik politiet til at tage ud til en villa på Sjælsøvej i Birkerød.

Tippet holdt stik, og det viste sig, at manden også havde et stort lager med våben på Teglporten i Birkerød.

Efter adskillige timers undersøgelser på stedet, hvor politiet blandt andet for en sikkerheds skyld fik hjælp fra Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, blev den dengang 49-årige mand anholdt samme aften.

Listen af våbnene i anklageskriftet er lang. Samlingen omfatter ifølge tiltalen samlet 1016 våben og våbentilbehør.

Nordsjællands Politi sagde dengang, at der var tale om en historisk sag, og at fundet var det største nogensinde på en privatadresse.

Henrik Gunst, der var efterforskningsleder ved Nordsjællands Politi i sagen, forklarede i forbindelse med grundlovsforhøret, at der efter alt at dømme er tale om en våbensamler.

Man mistænkte ham - i hvert fald dengang - dermed ikke for at være en del af rocker- eller bandemiljøet.

Der ventes at falde dom i næste uge.

/ritzau/