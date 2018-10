Tiltale: Bendtner sparkede liggende taxachauffør

FODBOLD: Fodboldspilleren Nicklas Bendtner bliver ikke kun tiltalt for at have slået en taxachauffør 9. september.

Norske Adresseavisen skriver ifølge BT, at det af anklageskriftet fremgår, at Bendtner bliver tiltalt for først med knyttet næve at have slået chaufføren, som faldt til jorden, hvorefter Bendtner skulle have sparket ham og påført chaufføren brud på kæben.

Ifølge anklageskriftet væltede chaufføren om på ryggen efter slaget fra Bendtner, som fulgte op med et spark i ansigtet, der kostede chaufføren en tur på operationsbordet for kæbebrud.

Rosenborg-spilleren skal 2. november møde i retten for at forklare sig. Han er tiltalt efter den milde voldsparagraf, hvor strafferammen er fængsel i op til tre år.

Philine Roepstorff, Bendtners kæreste, var med på taxaturen, som endte med den voldelige udgang. Hun har tidligere forklaret, at Bendtner tyede til selvforsvar, da chaufføren angreb dem.

Den 30-årige tidligere landsholdsspiller har via sin advokat tidligere oplyst, at han nægter sig skyldig i anklagen.

Taxachaufføren er blevet tiltalt for "forsøg på vold". Også han nægter sig skyldig.

Til gengæld fortæller chaufførens advokat, Mette Grith Stage, til BT, at der også kommer et erstatningskrav mod fodboldspilleren.

- Han (chaufføren, red.) er fortsat også sygemeldt, og derfor vil der også komme et erstatningskrav mod Nicklas Bendtner, siger hun.

Det er ikke første gang, Nicklas Bendtner stifter bekendtskab med det danske retssystem.

I marts 2013 blev angriberen frakendt retten til at køre bil i tre år samt idømt en bøde på 842.000 kroner, fordi han med en alkoholpromille på 1,75 kørte mod ensretningen på Gammel Strand i København.

Derudover har han tidligere mistet kørekortet i England for at køre for stærkt og været involveret i episoder omhandlende hærværk.

/ritzau/