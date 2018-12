Tiltale: Kvinde voldtaget og mishandlet med dartpile

RANDERS: Et timelangt mareridt udspillede sig i august for en 18-årig kvinde. Med flasker, dartpile, kosteskaft og billardkøer blev hun mishandlet, ligesom hun blev udsat for voldtægt af særlig farlig karakter.

Sådan lyder anklagen mod tre mænd og en kvinde. De er alle tiltalt for grov vold, voldtægt og trusler mod den 18-årige.

I anklageskriftet fremgår det, at den 18-årige kvinde blev holdt fanget fra klokken 03 og frem til klokken 08 den 9. august.

I løbet af de fem timer blev hun på et tidspunkt holdt fast på et poolbord, mens en af de tiltalte - en 25-årig mand - angiveligt voldtog hende.

Mens hun skreg og gjorde modstand, blev en kniv holdt mod hendes hals. Bagefter blev en klud eller lignende stukket i halsen på hende, lyder det i anklagen.

Den unge kvinde blev også udsat for mishandling. På et tidspunkt blev hun skubbet eller sparket ind i et hundebur. Her blev hun ifølge tiltalen slået utallige gange med et kosteskaft.

De fire tiltalte skal også have stukket hende med dartpile og kastet pilene efter hende. Mindst én dartpile ramte kvinden i hånden.

Uhyrlighederne er beskrevet i punktform i anklageskriftet. Her lyder det også, at kvinden blev brændt med en cigaret og fik hældt spiritus i munden på så voldsom en måde, at en tand knækkede.

De tiltalte er tre mænd på 25 år, 22 år og 17 år samt en 24-årig kvinde. De har i løbet af de fem timer angiveligt også truet kvinden med, at hun ville blive begravet levende og få klippet både fingre og tæer af.

Forbrydelserne er ifølge anklageskriftet foregået i en ejendom i Allingåbro på Djursland.

Anklagemyndigheden går efter at straffe de fire tiltalte med fængsel. En af dem risikerer forvaring.

Sagen kommer for ved Retten i Randers til april.

/ritzau/