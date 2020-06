Tiltale: Paludan gassede op mens person lå på køleren af Audi

NÆSTVED:Forhånende udtalelser og voldsomme handlinger.

Det er noget af det, anklagemyndigheden mener, at lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, er skyld i.

Tirsdag begynder retssagen mod partilederen ved Retten i Næstved.

Rasmus Paludan er tiltalt for 14 overtrædelser af loven. Det gælder blandt andet for ærekrænkelse og for at køre hasarderet med en person liggende på køleren af sin Audi under en episode i Sorø.

I sidstnævnte tilfælde blev en anden persons liv bragt i fare, lyder det af anklageskriftet.

Men anklagerne omhandler også flere tilfælde, hvor Rasmus Paludan menes at være kommet med offentlige udtalelser, der er truende, forhånende eller nedværdigende mod bestemte grupper.

Det skete eksempelvis under en demonstration i et boligområde i Frederikssund i 2018.

Her forklarede Rasmus Paludan angiveligt for de fremmødte tilskuere, at danskere ikke kan sameksistere med "det meget lavtstående muslimske kulturaffald", står der i anklageskriftet.

Anklagemyndigheden mener, at der er tale om overtrædelser af straffelovens paragraf 266b. Det er den, der ofte omtales som racismeparagraffen.

Står det til Statsadvokaten i København, skal Rasmus Paludan idømmes en fængselsstraf og frakendes sit kørekort.

Samtidig skal Paludan som advokat frakendes retten til at have med straffesager og sager om fri proces at gøre i en periode.

Rasmus Paludan er tidligere dømt for at overtræde straffelovens paragraf 266b.

I juli 2019 stadfæstede Østre Landsret en dom fra Retten i Glostrup, hvor Paludan i april 2019 blev idømt 14 dages betinget fængsel.

Det skete på baggrund af en video, hvor han var kommet med nedværdigende og forhånende udtalelser om sorte i Sydafrika.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få en kommentar fra Rasmus Paludan forud for tirsdagens retssag.

I en sms til Berlingske 11. juni skrev han, at han nægter sig skyldig.

- Jeg er uskyldig i alt, uanset hvad retten når frem til, sagde han.

Der er afsat tre dage til retssagen i Næstved.

