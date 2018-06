Tiltalt: 67-årig bestilte sexshows med mindreårige piger i Filippinerne

AALBORG: En uhyggelig sag begynder mandag ved Retten i Aalborg. Her er en 67-årig nordjyde tiltalt for i flere tilfælde at have bestilt og betalt for live sexshows med mindreårige piger i Filippinerne via webkamera.

Sagen stammer helt tilbage fra 2013, hvor den nu 67-årige mand ifølge anklageskriftet fire gange har bestilt og instrueret en voksen kontakt i Filippinerne til, at vedkommendes 12-årige datter i live sexshows, mens den 67-årige skrev til hende via chat.

Hver gang havde manden angiveligt kontakt en eller to voksne personer, der skulle stå for de ulovlige shows.

Derudover er den 67-årige tiltalt for i seks tilfælde at have forsøgt at købe sig til sexshows med adskillige andre mindreårige piger - nogle helt ned til ni år. De blev dog ikke gennemført, enten fordi pigerne sagde fra, eller fordi manden ikke var i stand til at betale.

Ifølge anklageskriftet befandt den 67-årige sig i alle tilfælde på sin bopæl i Aalborg området. Det fremgår også af anklageskriftet, at politiet i februar 2017 beslaglagde en computer med børnepornografisk materiale hos den 67-årige.

Anklager Mette Vestergaard ønsker ikke at udtale sig om sagen, inden den begynder ved retten.

Manden nægter sig skyldig i anklagerne.