Tipo på en hård opgave

Det er ikke hver dag, der kommer en ny Fiat-model og slet ikke i familiebilklassen, hvor det italienske mærke sidst huserede med Bravo, som blev lanceret i 2007.

Imidlertid har bosserne på direktionsgangene i Milano øjnet muligheder for et prisbilligt alternativ iklædt stilrent, let underspillet italiensk design i en klasse, hvor der på papiret burde være luft.

Startpris 170.000 kroner

Det har resulteret i Tipo, som vi her tester som femdørs hatchback med den 1,4 liters TJET turbobenzinmotor på 120 hk og mellemudstyret Easy: Pris 209.990 kr. plus levering og et omfattende ekstraudstyr, så prisen lander på en kvart million kr.

" Keep it simple", lyder konceptet for Tipo, der som udgangspunkt er en rummelig og komfortabel bil, mens udvalget af udstyr og kvalitetsoplevelsen ligger et sted mellem lavprismærket Dacia og de mere etablerede kendte spillere på markedet.

Her er f. eks. ingen mulighed for full LED-forlygter eller alt fra hylderne med sikkerhedsudstyr, men grundprisen er med sine godt 170.000 kr. lav.

Presses af konkurrenterne

Resultatet er ikke så ringe endda, for Tipo er egentlig et alternativ, som ikke falder igennem - men imponerer heller ikke på nogen parametre, så man sidder ikke med oplevelsen af at have gjort et kup i Egon Olsen-klassen.

Og så presses den af konkurrenter, der byder på mere helstøbte biler i samme prislag.

De fem døre åbner til en kabine med regulær plads både foran og i bagsædet, ligesom bagagerummet med sine 440 liter er stort. Til sammenligning rummer en VW Golf således kun 380 liter.

Og man får en god "rum-oplevelse" i kabinen, hvor man sidder højt og egentlig har en pæn, funktionel indretning med elementer fra bl. a. Fiat 500L, som den 4,37 meter lange Tipo deler platform med, men ellers har sit eget udtryk.

Men de mange flader med plast så knaldhård som pizzaskorper giver en noget discountagtig oplevelse.

Sæderne har lækkert betræk, men støtten er ikke i top, og man sidder nærmest oven på bunden i stedet for nede i den.

To skærmtyper

Den 5-tommers Uconnect-berøringsskærm, som er standardudstyr, er ikke imponerende med sin noget gnidrede grafik, der formindsker funktionaliteten af navigationsanlægget, DAB-radioen og bakkamera til i alt 14.000 kroner.

Så er der langt mere brugbarhed i den store, fritstående og knivskarpe 7 tommers skærm, som er en del af standardudstyret i topversionen Lounge - eller kan tilkøbes.

Godmodig fremfærd

På vejen byder Tipoen på en godmodig og komfortabel fremfærd, der ikke indbyder til ræs, men bedst kan beskrives som afstressende.

Styretøjet er uden megen respons fra vejen, men Fiats Cityfunktion, der gør styringen mere letløbende i byen og fastere på vejen, er som altid et plus.

I en tid hvor flere vender blikket mod benzinmotorer, er den 1,4 liters turbomotor umiddelbart det oplagte valg.

Motoren med et moment på 215 Nm ved 2500 omdrejninger giver da også liv og vitalitet til bilen, mens forbruget, som på papiret hedder 16,7 km/ l, ikke er noget at råbe hurra for i en tid, hvor de fleste biler med den motorbestykning typisk ligger omkring en snes kilometer.

Familievenlig stationscar

Derfor vil det mest snusfornuftige valg være basisversionen med den noget flade grundmotor uden turbo på 95 hk og basisudstyret Pop til små 170.000, og som for 12.000 kr. mere kan fås som en pænt familievenlig stationcar.

Problemet for Fiat er bare, at konkurrenterne følger med. Således kan man få den faceliftede Seat Leon fra 173.000 kr., men også Opel Astra, den ny Hyundai i 30 og den faceliftede Skoda Octavia byder sig til.

Nødbremse koster

På sikkerhedsfronten får Fiat hug. Bilen er som udgangspunkt forholdsvis sikker.

Men da bl. a. automatisk nødbremse er ekstraudstyr, har Tipo kun henholdsvis tre og fire Euro NCAP-stjerner uden og med sikkerhedspakke. Og nødbremsen virker endda ikke op til 20 km/t.

Vores testbil har dog en såkaldt "stor" sikkerhedspakke med automatisk nødbremse uden fodgængerregistrering, fartpilot med fartbegrænser og adaptiv fartpilot, som koster 8000, mens vejstribealarm og skilteaflæser slet ikke kan fås.

Udstyret er til gengæld rimeligt med bl. a. ratbetjent radio, aircondition og tågelygter.

Alt i alt en udmærket bil, som dog ikke rigtig sætter noget varigt indtryk.