NORDJYLLAND: Hvis du skal ud i trafikken tirsdag morgen, skal du køre forsigtigt, og væbne dig med tålmodighed.

For ifølge DMI er der lidt tåget rundt omkring i Nordjylland.

Et kig på trafikken.dk viser, at der kan være glat på de nordjyske veje - så kør gerne hjemmefra i god tid, og vær opmærksom på, at du måske også skal have fat i isskraberen her til morgen.

Ellers kan vi vente tørt vejr i Nordjylland med temperaturer op mellem tre og seks grader. Det er først sidst på ugen, der er risiko for nedbør - og det bliver blot lidt regn.