Tissebøder regner ned over rytterne

CYKLING: Alene på Tour de France-etapen i tirsdags vankede der bøder til Luke Durbridge, Daryl Impey, Bauke Mollema og Anthony Turgis.

Ligesom en lang række andre ryttere har oplevet tidligere i løbet, blev kvartetten opkrævet 100 schweizerfranc (642 danske kroner) i straf for "ukorrekt rytteradfærd i offentligheden".

Eller med andre ord: at tisse for tæt på publikum. Den slags slår løbsjuryen nemlig hårdt ned på.

Det er nu ikke, fordi rytterne er ligeglade med, hvor de træder af på naturens vegne, forsikrer Magnus Cort.

- Vi tænker faktisk over det. Men det er meget svært at finde et godt sted at tisse her i Touren, siger han med henvisning til, at der er tilskuere i vejkanten langs det meste af ruten.

- Man vil helst tisse ned ad bakke, for der står heller ikke så mange mennesker, som på vej op. Ellers skal man finde en stor bred hovedvej, hvor man lige kan komme fri af feltet, siger Cort.

Højre eller venstre

Rytterne klarer som regel deres ærinde, mens de sidder i sadlen, så de ikke taber tid, som de derefter skal bruge energi på at indhente.

- Jeg kan selv kun tisse til højre side, mens nogen, der er lidt mere øvede, kan til begge sider, forklarer Magnus Cort.

- Det er mest almindeligt at kunne til højre. Det er jo det, man kan øve, når man træner på landevejen. Der lægger man sig jo ikke lige over i den modsatte side af vejen.

Ingen hjælp fra holdene

Rytterne får ingen hjælp af deres hold til at betale tissebøderne. Det almindelige er, at pengene bliver trukket fra de præmiepenge, der bliver udbetalt efter et løb.

- Hvis det går rigtig galt, så er der minus på præmiekontoen. Det har jeg oplevet i en belgisk forårsklassiker for et par år siden.

- Der kørte vi slet ikke nogen præmiepenge ind, og så blev vi alle trukket sådan noget som 15 euro for vores deltagelse i løbet, fortæller Magnus Cort.

Torsdag kan rytterne godt forberede sig på endnu en dag med enorme tilskuermængder langs vejene. Her venter nemlig en af løbets allerstørste etaper med tre berømte bjergtoppe og mål på Alpe d’Huez.

/ritzau/