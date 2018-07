Tissetrængende tyve tog toiletterne

ØSLØS: De mobile toiletter ved det populære surfspot ved Øsløs fik ikke lov til at blive stående længe. Kun halvanden uge efter de ankom til rastepladsen har tissetrængende tyve hægtet dem bag en bil og kørt af sted med dem. Derfor efterlyser Bent Odde, indehaver af Odde Materiel, nu toiletvognen på sin Facebookside.

Toiletvognen blev stjålet natten mellem onsdag og torsdag.

- Det var Thisted Kommune, der opdagede det, da de var kørt derud for at rengøre toiletterne, siger Bent Odde, som er noget ærgerlig over, at nogle har taget vognen.

Toiletvognen, som koster 59.000 kroner, var ellers sikret med en hængelås.

- Men der skal jo bare en skæreskive eller boltsaks til, siger Bent Odde.

Han er sikker på, at nogle har kørt forbi de sidste dage og tænkt, at den napper vi. Men fremadrettet ser han gerne, at det bliver sværere for tyvknægtene.

- Jeg vil forslå, at man sætter nogle betonklodser for og bag eller afmonterer hjulene, siger Bent Odde, som lover, at der om få dage atter er mulighed for at komme på toilettet på rastepladsen.

Sagen er meldt til politiet, men skulle man have set toiletvognen, er man velkommen til at ringe til Odde materiel på 20 92 27 10.

- Vognen er letgenkendelig, og reflekserne er meget svære at pille af, siger Bent Odde.