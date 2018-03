Titusinder samlet i USA til store protester mod våbenlove

Tusinder og atter tusinder er lørdag eftermiddag dansk tid samlet i Washington til det, der ventes at blive den største demonstration for våbenkontrol i USA i mange år.

Alene i den amerikanske hovedstad ventes op mod en halv million mennesker at demonstrere.

Under overskriften "March for vores liv" deltager blandt andre nogle af de overlevende fra sidste måneds skoleskyderi i Florida.

Flere af eleverne fra Marjory Stoneman Douglas High School i Florida har holdt møder med præsident Donald Trump og andre politikere for at kræve, at USA's våbenlove bliver strammet.

- Lad vores stemmer være vores bedste våben, lyder det på et af de mange bannere ved lørdagens arrangement i Washington.

Demonstrationen finder sted så tæt på den amerikanske kongres i Washington, at menneskemængden kan ses fra lovgivernes vinduer, skriver nyhedsbureauet AFP.

Mange af demonstranter siger, at de er kommet for at give udtryk for deres vrede over for politikerne.

- Jeg tror, at det, at der er en halv million vrede mennesker her, forhåbentlig vil få politikerne til at åbne øjnene og indse, at det er et reelt problem, og at disse unge mennesker snart kan stemme, siger en af deltagerne, Oliver Mezzetti fra Lancaster, Pennsylvania, til nyhedsbureauet dpa.

"Bøger, ikke kugler" og "din ret til at bære våben står ikke over min ret til at blive ved at være i live", lyder nogle af de mange slogans på demonstranternes skilte.

- Vores besked er, at vi ikke vil holde mund, vi vil blive ved at kæmpe, siger den 17-årige Lauren Tilley, der er kommet til Washington fra Californien i den anden ende af USA.

- Vi stemmer i 2020. Vores generation kræver forandringer, siger hun til AFP.

I en række andre byer, blandt andet New York og Boston, er der ligeledes planlagt demonstrationer lørdag med krav om strammere våbenlove.

