HELE LANDET: For 20 milliarder kroner skal Banedanmark udskifte alle togsignaler i hele Danmark. Men det store signalarbejde er i alvorlige problemer.

Projektet er allerede forsinket to år, og reserven på fire milliarder kroner er brugt. Det skriver Jyllands-Posten.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil derfor inddrage eksperter udefra til at lave et tjek af hele signalprojektet.

- Der er fortsat usikkerheder forbundet med planen for udrulningen. Jeg vil derfor tage initiativ til, at der gennemføres en ekstern kvalitetssikring af signalprogrammets opdaterede tidsplaner og økonomi, siger han til avisen.

Siden februar sidste år har Banedanmark forsøgt at få signalerne på den første strækning, S-banen mellem Hillerød og Hellerup, til at fungere.

Færre tog til tiden

Men introduktionen af det nye system har ikke været uden problemer. Før de nye signaler kom 93 procent af togene til tiden. Nu gælder det 86 procent.

Fredag meddelte Banedanmark, at det er nødvendigt at forlænge rejsetiden på strækningen Hillerød-Jægersborg med op til fem minutter, fordi de nye signaler har givet togene problemer med at bremse.

Eksperter i togdrift og it mener, at projektet er på vej ud af kontrol. Flere ønsker af forretningsmæssige årsager ikke at så frem. Men de fortæller ifølge Jyllands-Posten om en overskridelse på 10-20 milliarder kroner.

Sårbart projekt

Programdirektør i Banedanmark Jan Schneider-Tilli erkender, at projektet er sårbart.

- Hvis der opstår store problemer eller helt nye uforudsete problemer, har vi ikke penge til at dække af. Derfor kan jeg ikke garantere, at budgettet holder, siger han til Jyllands-Posten.

Der er bevilget 19,6 milliarder kroner på finansloven 2017 til Signalprogrammet.

Signalsystemerne skal udskiftes, blandt andet fordi de nuværende stammer fra 1950’erne og 1960’erne og er skyld i forsinkelser.

/ritzau/