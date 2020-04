Tjek din økonomi: Sådan polstrer du dig til krisetider

Coronakrisen har skabt økonomisk bølgegang i hele verden, og det påvirker også danskernes privatøkonomi.

Flere har meldt sig ledige, og Nationalbanken har spået en stor økonomisk nedgang i kølvandet på pandemien.

- Coronakrisen er kommet som en tyv om natten. Men alt andet lige viser det vigtigheden af at gå sin økonomi igennem, siger Morten Bruun Pedersen, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Det betyder ikke, at du skal begynde at sy pengene ind i madrassen. Men en krise er altid en god anledning til at få trykprøvet, hvad din private økonomi kan bære.

Se på indtægter og lån

Start med at kigge på hustandens indtægter, råder Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

Det kan være, at en i husstanden har et udsat service- eller sæsonbetonet job. Hvordan er I stillet, hvis vedkommende mister jobbet?

-A-kassen giver sjældent en fuldstændig lønkompensation. Så få flest mulige konkrete tal på, hvad det vil betyde for jeres økonomi, at en i husstanden kommer på dagpenge, siger Brian Friis Helmer.

Kig også på familiens lån - både realkredit-, bank-, forbrugs- og billån.

Hvis I har lån med variabel rente, hvad vil en rentestigning så betyde for jeres månedlige udgifter og rådighedsbeløb?

- Og hvis man allerede nu har ondt i maven over sine lån, må man kigge på, om noget skal ændres. Hvis man derimod har god luft i økonomien, giver det måske ikke anledning til at gøre yderligere, siger Brian Friis Helmer.

Hvor meget kan du klare dig for?

Husk også at være djævelens advokat overfor din egen økonomi. Nogle fejlvurderer nemlig, hvor få penge de kan leve for, eller hvad deres faste udgifter løber op i.

- Og man skal huske, at ens skattefradrag på lån også vil ændre sig, hvis renten gør, siger Brian Friis Helmer.

Step tre er at kigge på udgifter, som let kan skæres. Pointen er ikke, at I skal gøre det nu. Men det kan give ro i maven, at I på forhånd har en plan.

- Man får visheden for, at man ikke skal ud og brandsælge bilen og huset, men at man kan dreje på nogle andre knapper først. Den øvelse er især god, hvis man er bekymret anlagt, siger Brian Friis Helmer.

Sørg for at have en solid økonomisk buffer. Både Arbejdernes Landsbank og Forbrugerrådet Tænk råder til, at du altid har nettobeløbet fra to-tre månedslønninger stående i frie midler.

Smalle tider forude Den Internationale Valutafond har vurderet, at coronakrisen i 2020 vil forårsage en lige så omfattende recession som finanskrisen gjorde i 2009. - Den Europæiske Centralbank har lanceret en hjælpepakke på 750 milliarder euro til at holde hånden under EU-landenes økonomi. - Den danske Nationalbank vurderer, at coronakrisen kan ende med, at Danmarks samlede økonomi skrumper mellem tre og ti procent - afhængig af, hvor længe lockdown varer. Kilder: Nationalbanken, Valutafonden, Den Europæiske Centralbank. /ritzau fokus/ VIS MERE

Lav en opsparing

Lav også en risikovurdering. Krisen har allerede nu vist, at nogle grupper er mere udsatte.

- Nogle har måttet realisere deres kapitalpension, mens aktierne var i nul, og selvstændige er blevet ramt dobbelt, hvis de både har tabt på investeringer og måttet lukke butikken, siger Morten Bruun Pedersen.

Så opbyg en opsparing, som I har stående på en indlånskonto - også selv om de måske står til negativ rente.

- Det er langt dyrere, hvis man kommer i bekneb og skal låne pengene andre steder, siger Morten Bruun Pedersen.

/ritzau fokus/