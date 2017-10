Tjek din skat nu og undgå et smæk

DANMARK: En ud af fire danskere skal typisk betale penge tilbage i skat, når årsopgørelsen kommer i marts måned.

Hvis du vil undgå at være en af dem, der får et skattesmæk, kan det være en god idé at kaste et blik på din forskudsopgørelse allerede nu, så du har en chance for at rette op på forkerte oplysninger, inden året er omme.

Det siger Jørgen Wissing Jensen, der er kontorchef med ansvar for årsopgørelser i Skats kundeservice.

- Først og fremmest skal du tjekke, om de lønoplysninger, du har registreret på din forskudsopgørelse, er nogenlunde retvisende, siger han.

Det kan du gøre ved at gå dine lønsedler for året igennem eller tjekke dine lønindberetninger, som du kan se under dine personlige skatteoplysninger på Skat.dk.

Hvis din løn har ændret sig væsentligt i løbet af året, eller du for eksempel kommer på dagpenge, kontanthjælp, pension eller efterløn, bør du rette din forskudsopgørelse.

Det er også en god idé at tjekke, om du har registreret de rigtige fradrag.

Hvis du i løbet af året har fået et fradrag, som du ikke længere er berettiget til, kan du risikere et skattesmæk.

- Det er for eksempel vigtigt at slette befordringsfradraget, hvis du har skiftet job og ikke længere har ret til befordring, siger Jørgen Wissing Jensen.

Hvert år sender Skat en advarsel til omkring 400.000 danskere, som står til at skulle betale en restskat på over 5000 kroner, og opfordrer dem til at ændre deres forskudsopgørelse.

Hvis du vil gardere dig mod et skattesmæk, skal du være påpasselig med at registrere en højere lønindkomst på din forskudsopgørelse, end du egentlig har.

Så stiger dit beskæftigelsesfradrag nemlig, og på den måde risikerer du at skabe restskat i stedet for overskydende skat, siger Jørgen Wissing Jensen.

- Hvis du vil være på den sikre side, er den bedste metode at reducere i dine fradrag på forskudsopgørelsen, siger han.

Det kan du gøre ved for eksempel at registrere et mindre befordringsfradrag, end hvad du egentlig er berettiget til. Det skaber en lille overskydende skat.

/ritzau/FOKUS