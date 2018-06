Tjek flasken: Stadig farlige gasflasker i omløb

GRILLDANMARK: Hvis du har en letvægtsgasflaske til din grill, og helst ikke ser, at den næste grillaften ender i eksplosion og brand, er det en god idé lige at tjekke, om din gasflaske er farlig.

For to år siden krævede Arbejdstilsynet nemlig, at Primagaz tilbagekaldte letvægtsflasker af typen Primadonna Compolite CS. Flaskerne er også solgt af Viking Energi under samme navn, Compolite.

Og dem er der stadig så mange af ude hos forbrugerne, at Arbejdstilsynet har valgt at advare om dem endnu en gang, selv om det er to år siden, at de blev tilbagekaldt. Det er ifølge Arbejdstilsynet primært flaskerne fra Primagaz, der stadig er i omløb; de fleste flasker fra Viking Energi er kommet retur.

Problemet med flaskerne er, at de kan eksplodere, hvis der opstår ild omkring dem - hvis der er en utæthed enten i slangen eller ved regulatoren.

Hvis man stadig har en af de gamle, farlige flasker, så kan man få den byttet hos sin forhandler af Primagaz.