Tjek om din familie er sikret i tilfælde af din død

DANMARK: De færreste af os går rundt og tænker på, at vi en dag skal dø, eller at vi måske får en tagsten i hovedet i morgen.

Men det er en god idé at undersøge, hvordan dine nærmeste er sikret økonomisk, hvis det alligevel skulle ske.

Særligt hvis du for nylig er blevet gift, skilt, har fået børn eller din livssituation på anden vis har ændret sig.

I tilfælde af død er de fleste både dækket af forsikringer i deres pensionsordning - som du kan få et overblik over på pensionsinfo.dk - og gennem private forsikringer.

Tjek først, hvem der får udbetalt hvad, hvis du ulykkeligvis skulle dø.

Har du flere dækninger, kan der være forskellige begunstigede på hver af dem, så du er nødt til at tjekke hver enkelt dækning.

Tjek dernæst hvor meget, der bliver udbetalt. Husk, at nogle beløb er skattefri, mens der i andre tilfælde skal betales skat eller afgift.

Derefter er det vigtigt at overveje, om beløbet - efter eventuelle skatter og afgifter - er tilstrækkeligt, siger uvildig pensionsrådgiver ved Pension Consult Lars Hjorth.

- Nogle vælger, at de vil sikre, at familien kan komme videre i fem år, mens andre vil sikre, at deres partner kan leve resten af livet for de penge. Det skal man gøre op med sig selv, siger han.

Overforsikret

Bor du i et hus eller en ejerlejlighed med din familie, skal dækningen måske være stor nok til, at de kan blive siddende i huset.

- Men er børnene flyttet hjemmefra, skal man måske beslutte, at den efterladte partner flytter fra huset, så dødsdækningen ikke behøver være så høj, siger Lars Hjorth.

Særligt ældre risikerer at være overforsikret, fortæller uvildig privatøkonomisk rådgiver og stifter af pengeministeriet.dk Karsten Engmann Jensen.

Han rådgiver mange ældre velstående kunder, som typisk er overforsikret igennem deres pension og betaler til en livsforsikring, som ikke altid er nødvendig.

- Hvis man har et hus til en værdi på to millioner og en pensionsopsparing, så arver børnene i forvejen flere millioner, når man dør. Så er der måske ikke grund til også at betale for en livsforsikring, der gør, at børnene får yderligere en million udbetalt, siger han.

Til gengæld kan det for forældre med små eller unge børn være relevant at tilkøbe en børnepension som en ekstra sikring udover deres livsforsikring, siger Lars Hjorth.

Med en børnepension får børn en månedlig udbetaling over en årrække, hvis man dør tidligt. Udbetalingen stopper senest, når børnene fylder 24 år.

Vælger man den ekstra dækning, skal man dog huske at tegne børnepensionen til alle sine børn.

- Mange husker det til det første barn, og glemmer det til det næste, men det har jo normalt ikke været meningen at gøre forskel på børnene, siger Lars Hjorth.

FAKTA Hvem skal have pengene? Det er den begunstigede, som får udbetalt forsikringen, hvis du skulle dø.

De fleste indsætter ”nærmeste pårørende” som begunstiget. Her afhænger det af dine familieforhold, hvem der får pengene.

Vil du ændre begunstigelsen, kan det kun ske skriftligt til forsikringsselskabet.

Du har mulighed for at dele udbetalingerne mellem flere forskellige. Kilde: Lars Hjorth.

/ritzau fokus/