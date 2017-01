HELE LANDET: De tikker lige så stille ind måned efter måned, feriepengene, som for de fleste af os tæller sig sammen nederst på lønsedlen og luner godt i fantasien om den næste sommerferie.

- Det er et udbredt problem, at virksomheder kun udbetaler feriepenge af grundlønnen. Men faktisk har man også ret til feriepenge af eksempelvis tillæg, bonusser og overtidsbetaling, fortæller Deloittes lønekspert Lizette Jørgensen.

Feriepenge beregnes som udgangspunkt af den løn, du får for udført arbejde. Enkelte betalinger, som dine feriepenge, skal arbejdsgiveren naturligvis ikke udbetale feriepenge af.

- Hvis man er timelønnet, får man opgjort alle timer på lønsedlen, hvad der er overtid, søn- og helligdage og så videre. Og fordi man betaler skat af sine feriepenge med hver løn, så vil det fremgå af lønsedlen, hvor meget der er overført til din feriesaldo ved hver løn, forklarer hun.

Ferie med løn

De fleste får 12,5 procent af deres løn overført til ferieopsparingen, men tallet kan variere. I så fald vil det fremgå af en overenskomst eller personalehåndbog.

For ansatte, der har løn under ferie, kan det være sværere at gennemskue, om pengene passer. Her vil der på lønsedlen stå posten "ferieberettiget løn", som viser, hvor mange penge du i indeværende år har tjent.

- Her kan man gøre det, at man trækker tallet på sidste måneds lønseddel fra denne måneds lønseddel, og så kan man se, om beregningen tilsvarer hele ens løn eller kun grundlønnen, forklarer Lizette Jørgensen.

Hun understreger dog, at har man holdt ferie, så vil tallet variere, så derfor skal man sammenligne måneder, hvor man ikke har holdt ferie.

Virker regnestykkerne helt umulige, så er der for de fleste også hjælp at hente hos ens fagforening.

De overenskomstbærende fagforeninger har længe slået på tromme for bedre selvkontrol med ens løn, fordi hver anden lønmodtager herhjemme har fundet fejl på deres lønsedler.

Masser af fejl

I 3F’s jyske Midtfjord-afdeling har næstformand Alex Pedersen set masser af eksempler på fejl i feriepenge og løn generelt.

- Lønmodtageren fokuserer ofte kun på tallet på bundlinjen - hvad de får udbetalt, mens mange arbejdsgivere bruger lønsystemer, hvor man taster ind til koder. Derfor skal der ikke meget til, før en fejl får lov til at gentage sig selv igen og igen, mens man tror, at alt er i skønneste orden, fortæller han til Ritzau Fokus.

Alex Pedersen oplever ud over fejl i feriegodtgørelsen, at det ofte er tillæg for søn- og helligdage, betaling for ferie- og fridage og så arbejdsgivers oprettelse og betaling til pension, det halter med.

Han understreger, at mange arbejdsgivere altså har fint styr på lønnen, men der, hvor mistanken opstår, er der også ofte fejl at finde.

- For dem der henvender sig til os, finder vi noget at komme efter hos næsten alle, siger Alex Pedersen.

Mens alle skal være opmærksomme på deres løn, er det ofte timelønnede, som kan kræve godtgørelse for mangelfulde udbetalinger gennem længere tid, vurderer han.

Fakta Sådan tjekker du dine feriepenge

- Hvis du er ansat under overenskomst, så læs overenskomstens afsnit om ferie.

- Er du timelønnet, så sammenlign din timespecifikation på hver lønseddel med det beløb, der overføres til din ferieopsparing.

- Får du løn under ferie, så træk to måneders ”ferieberettiget løn” fra hinanden og tjek, om beløbet svarer til hele din løn med alle tillæg og ikke kun din grundløn.

Kilde: Lizette Jørgensen. - Du kan finde mere information på www.borger.dk/ferie

/ritzau/FOKUS