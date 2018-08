Tjekkisk turist dræbt i hajangreb i Egypten

En tjekkisk turist er blevet dræbt af en haj, da han svømmede i Det Røde Hav ud for den egyptiske kyst, oplyser myndigheder i Egypten søndag.

Angrebet skete omkring 20 kilometer nord for feriebyen Marsa Alam.

Koralrevene og det rige dyreliv i Det Røde Hav tiltrækker hvert år mange turister, der kommer for at dykke og snorkle i området.

Miljøministeriet er i færd med at udrede ulykken og vil komme med en rapport senere, siger Atef Wagdy, der er formand for byrådet i Marsa Alam.

Han tilføjer, at det ikke er farligt at dykke i havet omkring Marsa Alam, men folk der svømmer i overfladen på det dybe vand kan være i risiko for angreb fra hajer, siger Atef Wagdy.

Det er ikke oplyst, præcis hvornår ulykken skete, men egyptiske medier skriver, at der fredag blev fundet ligdele på en strand i Marsa Alam.

Det er heller ikke oplyst, hvilken hajart der kan have stået bag angrebet.

Selv om hajangreb er sjældne, er angrebet på den tjekkiske turist nær Marsa Alam ikke det første, Egypten har oplevet i de seneste år.

Senest blev en 52-årig tysk turist dræbt i marts 2015, da en haj bed hans ben af i vandet ud for Sharm el-Sheikh.

Fem år tidligere oplevede den populære turistby en række angreb i løbet af fem dage i december 2010. Her blev en tysk kvinde dræbt og fire andre såret i forskellige angreb.

De mange angreb fik myndighederne til at afspærre stranden i Sharm el-Sheikh i en uge.

Marinebiologer havde dengang en teori om, at hajerne i farvandet ud for feriebyen var blevet fodret på ulovlig vis. Det kan have tiltrukket farligere hajarter, der normalt holder sig langt fra kysten.

