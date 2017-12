TKD forlader Polen

AALBORG: Der er ikke mangel på nyheder fra den børsnoterede ejendomsudvikler TK Development A/S (TKD).

Selskabet opgiver Polen som forretningsområde, afvikler sine asset management-aktiviteter hurtigere end planlagt, forventer et resultat før skat på minus 355 millioner kroner i indeværende regnskabsår og skal have ny administrerende direktør.

Det fremgår alt sammen af det netop udsendte regnskab efter ni måneder (per 31. oktober).

Fokus bliver fremadrettet på danske og svenske udviklingsaktiviteter, og koncernens polske aktiviteter vil blive søgt afviklet inden for en periode på to år, meddeler ledelsen.

De hidtidige asset management-aktiviteter planlægges afviklet hurtigere end tidligere planlagt.

Selskabet foretages derfor nedskrivninger af disse aktiviteter med i alt 405 millioner kroner.

TKD-koncernens årsresultat for 2017/18 forventes herefter at ende i niveauet minus 355 millioner kroner før skat mod tidligere forventet et overskud på 50 til 60 millioner kroner.

Koncernens nettoprovenu ved salg af asset management-aktiviteterne vil blive udloddet til aktionærerne.

Selskabet ligger inde med udviklingsprojekter til en samlet værdi af godt 700 millioner kroner.

Bestyrelsen ønsker at gennemføre et generationsskifte på posten som administrerende direktør.

I den forbindelse er det aftalt, at administrerende direktør Frede Clausen fratræder senest på det tidspunkt, hvor en ny topchef er fundet.