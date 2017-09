To alarmer om havsnød ved Hirsholmene

SÆBY: To gange lørdag eftermiddag indløb der alarmer om en person eller en mindre båd i havsnød ved Hirsholmene ud for Frederikshavn.

Den første kom klokken 16.36 og den anden klokken 17.45, oplyser vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi.

- Vi tager naturligvis den slags alarmer meget alvorligt, og det er godt, at folk holder godt øje med den slags - også selv om det i dette tilfælde viste sig, at der var tale om en bøje, der på lang afstand godt kan minde om en person - farvet som de er. Det kunne jo være en person i en redningsvest, konstaterer vagtchefen.

Forsvarets Søredningstjeneste var inde over alarmerne, og ved den anden alarm blev redningsbåden fra Sæby Redningsstation sendt til Hirsholmene, men altså heldigvis blot for at konstatere, at der var tale om en bøje i vandet.

- Men hellere en udrykning for meget end en for lidt, siger vagtchefen.