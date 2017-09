To anholdt ved stor politiaktion

AALESTRUP: Nordjyllands Politi rykkede tirsdag eftermiddag talstærkt ud til en adresse ved Aalestrup efter et tip. Tippet lød på, at der skulle være både våben og narko til stede på ejendommen, og politiet valgte derfor at rykke ud med en større styrke, fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Fremme på stedet blev der foretaget en ransagning af adressen, og to mand blev anholdt. Tirsdag aften ved 21.30-tiden var politiet kun lige ved at være færdige med arbejdet, og vagtchefen havde derfor ikke det fulde overblik over, hvad der var blevet fundet på stedet.

- Nu skal vi lige have det endelige overblik over, hvad der er fundet dernede, De to anholdte bliver her natten over, og i morgen skal vi så se på, hvad der skal ske, siger Poul Fastergaard.