To bilbomber dræber 27 i den libyske by Benghazi

To bilbomber i Benghazi i det østlige Libyen har tirsdag kostet mindst 27 mennesker livet. Over 30 er såret.

Det siger kaptajn Tarek Alkharraz. Han er talsmand for både militæret og politiet i Benghazi.

Bombeangrebet var planlagt sådan, at mange af dem, der ilede til for at hjælpe ofrene for den første bombe, blev dræbt eller lemlæstet.

En bilbombe eksploderede foran moskéen, og yderligere en eksploderede en halv time senere blandt civile og redningsmandskab.

Angrebet fandt sted i området Al Salmani i Benghazi.

Eksplosionerne skete, da troende, der havde været til bøn, var ved at forlade en moské.

Moskéen er kendt som tilhørssted for en lokal gruppering af salafister. Det er en ortodoks, sunnimuslimsk bevægelse. Den har tidligere kæmpet sammen med militslederen Khalifa Haftar.

Libyen har været præget af kaos og anarki siden oprørere med luftstøtte fra Nato i 2011 styrtede landets daværende leder Muammar Gaddafi.

En række militsgrupper har siden kæmpet om magten i landet, som har haft flere rivaliserende regeringer og parlamenter.

Khalifa Haftars milits, Libyens Nationale Hær, har kæmpet imod jihadister, der forsøgte at sætte sig på den strategisk vigtige by efter revolutionen i 2011.

Khalifa Haftar arbejder for at skabe en libysk regering i den østlige del af Libyen med Benghazi som hovedstad. Byen har omkring 660.000 indbyggere. Det er den næststørste i landet.

Det var i Benghazi, at opstanden mod Muammar Gaddafi startede. Det var også i Benghazi, at oprørere i september 2012 dræbte den amerikanske ambassadør Chris Stevens og tre andre amerikanere.

FN støtter en samlingsregering i den vestlige del af Libyen med hovedsæde i hovedstaden Tripoli.

/ritzau/AP