To biler i frontalt sammenstød

MARIAGER: To biler kørte frontalt ind i hinanden tirsdag eftermiddag på Alstrupvej i Mariager. Det oplyser vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

Uheldet skete et sted, hvor der er en svag kurve, fortæller vagtchefen.

- Den ene bil skal rundt i kurven og uden om en parkeret bil, og så overser føreren, at der kommer en modkørende, og de kører frontalt ind i hinanden. Det var heldigvis med lav hastighed, siger Per Jørgensen.

Han oplyser, at der i den ene bil var en mor med sit barn. De to blev kørt på skadestuen for at blive tjekket.