To biler i sammenstød på Omfartsvejen

GANDRUP: To biler var impliceret i et sammenstød på Omfartsvejen nord for Gandrup lørdag formiddag.

Uheldet skete kl. 10.16, da en 37-årig kvindelig bilist, som kom kørende mod nord ad Teglværksvej, ville svinge til venstre ud på Omfartsvejen. Hun overså en bil ført af en 20-årig, som kom kørende mod øst på Omfartsvejen, og de to biler stødte sammen. Det fortæller vagtchef Michael Elkjær fra Nordjyllands Politi.

Ifølge vagtchefen kom begge bilister lettere til skade, og de blev kørt på Aalborg Universitetshospital til tjek for deres skader.