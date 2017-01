BJERREGRAV: Hovedvej A13 syd for Bjerregrav var mandag aften spærret i nogle timer på grund af en trafikulykke på stedet. Her kolliderede to biler frontalt, og de tre involverede måtte alle på hospitalet.

I den ene bil befandt sig en mor og hendes knap halvandet år gamle baby, i den anden en ung mand. Ifølge vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands politi er der ingen af de tre, der er kommet meget alvorligt til skade. Moren har tilsyneladende fået kvæstelser på benene og er blevet fløjet til Aarhus Universitetshospital, mens barnet efter omstændighederne har det godt og er blevet kørt til kontrol på Viborg Sygehus.

Den unge mand, der førte den anden bil, var også ved bevidsthed efter ulykken.