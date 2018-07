To biler stødt sammen: En person på sygehuset

STØVRING: Tirsdag klokken 11.45 skete der et færdselsuheld på Vestre Primærvej i Støvring.

- To biler er stødt sammen i et t-kryds, og en person er kørt på sygehuset, fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Uheldet er efter alt at dømme sket, fordi den ene af de to bilister har overset sin vigepligt.

Vagtchefen oplyser, at der er mistanke om, at en af de to bilister er påvirket af enten spiritus eller narkotika.

Politi og beredskab er færdige med at arbejde på stedet.

Foto: Jan Pedersen