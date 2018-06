STORE BINDERUP/AARS: Viborgvej ved Gammel Viborgvej på rute 13 var fredag eftermiddag spærret, efter der ca. kl. 16.30 skete et trafikuheld.

Det oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Vagtchefen kunne fortælle, at to biler stødte sammen, og at der var tre tilskadekomne personer, som sad fastklemt i bilerne.

Der har været politi og redningsmandskab på stedet.

Ifølge Vejdirektoratet blev der åbnet igen kort før kl. 18.00.