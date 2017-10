To børn er døde efter frygtet svampeforgiftning

NÆSTVED: To af de børn, der har modtaget behandling for forgiftning af svampe, er afgået ved døden. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på et pressemøde.

Akuthospitalerne i Region Sjælland var torsdag i beredskab, efter at en familie med flere børn angiveligt var blevet forgiftet af svampe.

Nu er to af børnene altså døde.

Ifølge Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi er der tale om en familie på 12 personer fra Haslev, der alle har samme adresse.

Flere fra familien havde svære forgiftningssymptomer. Forgiftningen menes at skyldes indsamlede svampe - muligvis de dødelige grøn og hvid fluesvamp - der er brugt i madlavning.

Mindst fem børn blev ifølge regionen bragt til behandling på sjællandske hospitaler.

Tilsyneladende er der tale om en flygtningefamilie, der er indkvarteret på et tidligere kollegium i Haslev, oplyste TV Øst.

Opdateres....